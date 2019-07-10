На Урале депутат лишился мандата из-за того, что не указал в отчете о доход прицеп
Экс-депутат гордумы Невьянска Степан Назаров не смог оспорить досрочное прекращение своих полномочий. В пресс-службе областного суда рассказали, что он пытался обжаловать это решение в двух инстанциях – Невьянском городском и свердловском областном судах.
– В справке о доходах за 2017 год Назаров не указал имеющийся в собственности прицеп к легковому автомобилю, - добавили там. – 29 октября 2018 года большинство депутатов проголосовали за его отстранение.
Там добавили: Назаров настаивал, что информацию о прицепе не внес справку специалист думы. Но суд признал этот довод необоснованным – каждый лист экс-депутат подписывал лично.
ИСТОЧНИК KP.RU