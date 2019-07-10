На Урале депутат лишился мандата из-за того, что не указал в отчете о доход прицеп

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-10T15:33:54+03:00

Он пытался обжаловать это решение в двух инстанциях – Невьянском городском и свердловском областном судах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он также настаивал, что информацию о прицепе не внес в справку специалист думы

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Экс-депутат гордумы Невьянска Степан Назаров не смог оспорить досрочное прекращение своих полномочий. В пресс-службе областного суда рассказали, что он пытался обжаловать это решение в двух инстанциях – Невьянском городском и свердловском областном судах.

– В справке о доходах за 2017 год Назаров не указал имеющийся в собственности прицеп к легковому автомобилю, - добавили там. – 29 октября 2018 года большинство депутатов проголосовали за его отстранение.

Там добавили: Назаров настаивал, что информацию о прицепе не внес справку специалист думы. Но суд признал этот довод необоснованным – каждый лист экс-депутат подписывал лично.

ИСТОЧНИК KP.RU