«Расчленили тело и закопали в разных местах»: на Урале бывшие супруги жестоко убили собутыльника

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-10T13:40:52+03:00

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В Верхней Пышме жестоко убили, а после – расчленили, жителя Екатеринбурга. Полиция уже задержала подозреваемых: 32-летнюю женщину и 34-летнего мужчину – бывших супругов. По версии следствия, 28 июня к ним в гости приехал 63-летний знакомый. Они выпивали и общались, пока не произошел конфликт. После этого экс-супруги стали наносить удары.

– Жестокость женщины поразила полицейских. По предварительным данным, она ударила жертву тяжелым предметом по голове, а затем «криминальное дело» завершил ее бывший муж, задушив жертву, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

Следователи сообщили, что после этого преступники расчленили тело. Части в течение двух дней закапывали в разных районах Верхней Пышмы. Родственники мужчины заволновались и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Они указали особые приметы, в том числе, татуировки. 7 июля у одного из садоводческих товариществ Верхней Пышмы обнаружили часть тела.

– Оперативники вышли на след преступников, после того как узнали, что пострадавший поддерживал с ними отношения, - добавил Горелых. – После этого ровно сутки потребовались свердловским сыщикам, чтобы «раскрутить клубок» этой чудовищной расправы.

Пока следователи возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU