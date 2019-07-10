Вместо кофе: уральцы смогут наблюдать по утрам полеты МКС

СЕГОДНЯ 09:16 2019-07-10T09:16:00+03:00

Их можно будет увидеть с 10 по 20 июля

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Начиная с сегодняшнего утра и вплоть до 20 июля, уральцы смогут понаблюдать за перемещением международных космических станций. Об этом рассказал в сообществе «Календарь астрономических явлений на Урале» в соцсети «ВКонтакте» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. Он также отметил, что это второй наиболее благоприятный период наблюдения МКС в этом году – первый был в мае.

После 20-х чисел видимость смещается ближе к вечернему времени Фото: instagram космонавта из Екатеринбурга Сергей Прокопьев/ prokopyev_iss

– Практически все темное время каждый час и 36 минут станция пролетает над Уралом. С 10 по 20 июля станция видна по утрам, после 20-х чисел видимость смещается ближе к вечернему времени, – рассказал Санакоев.

Также сегодня ночью в небе можно было увидеть Сатурн, а в ночь с 15 на 16 июля с ним встретится Луна.

ИСТОЧНИК KP.RU