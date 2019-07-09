Обратно в Поднебесную: китайских болельщиков, приехавших на ЧМ в Екатеринбург, депортировали на родину спустя год

СЕГОДНЯ 19:43 2019-07-09T19:44:08+03:00

Китайцам очень понравилось на Урале и они решили здесь остаться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Пермские судебные приставы депортировали китайцев на родину, которые приезжали на ЧМ в Екатеринбург. Пятерым футбольным болельщикам так понравлюсь в столице Урала, что те захотели здесь остаться. Иностранцы решили переехать в Пермский край, но они не стали заморачиваться с визой. Нелегалы прожили в Перми всего лишь год, пока их не поймали судебные приставы.

- После оформления всех необходимых документов представители ФССП сопроводили жителей Поднебесной в город, с которого и началось затянувшееся путешествие болельщиков, - прокомментировали в пресс-службе УФССП Пермского края.

Нелегалов привезли в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово их встретили полицейские и уже отправили обратно в Поднебесную.

ИСТОЧНИК KP.RU