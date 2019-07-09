В сквере Екатеринбурга построят скейт-парк за 4,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-09T15:20:33+03:00

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Новый скейт-парк установят в сквере имени А. Е. Кенделя за ДИВСом. На его установку администрация Екатеринбурга потратит 4,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

- В спортивный комплекс войдет разгонная гонка высотой не менее 3,4 метра. А также другие линии – высотой в 2 или 1,5 метра. Кроме того в сквере обустроят зону отдыха, - указано в документации проекта.

Фото: документация проекта

Работы над площадкой начнутся уже этим летом. Однако речь идет только о подготовительных работах с устройством основания. Закончить подготовку должны до 31 августа текущего года. Аукцион же проведут 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU