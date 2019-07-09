2019-07-09T14:17:28+03:00
Общество

Светская львица Погребняк раскрыла секрет стройных ног

На своей странице в Instagram она поделилась советами
Олег Галимов
Поделиться:
Фото: InstagramФото: Instagram
Изменить размер текста:

Жена футболиста клуба «Урал» Павла Погребняка модель Мария Погребняк рассказала в Instagram, как ей удается сохранять ноги худыми. Она пожаловалась, что ее часто спрашивают о диете.

- Скоро начну на вас обижаться, почему вы не сохраняете мои советы, я с вами всегда делюсь своим питанием! Пишу ведь посты не для себя, а для вас! Отвечу на вчерашний самый распространённый вопрос в Директ, как я добилась таких ног! 1. Я не ем сладкое, мучное. Хлеб заменяю на хлебцы .Сладкое-на фрукты ( до 16:00) 2. В зале я работаю только с собственным весом и кардио! ( быстрый шаг 5-10км) 3. Массаж 2 раза в неделю! Моделирующий! (1-1,5 часа только на ноги) 4. Курс на аппарате Эндосфера! И обязательно 1,5 литра чистой воды! - написала Погребняк.

mariapoga_mariapoga_
Мария Погребняк является матерью троих сыновей
8072 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, что Павел Погребняк останется в «Урале» как минимум на следующий сезон РФПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На встрече с Путиным в Екатеринбурге студентке стало плохо
Путин рассказал, чем студентам нужно заниматься по ночам
«Ножкой эть»: в вольер к амурскому тигру в Екатеринбургском зоопарке принесли кожаный мяч
Житель Екатеринбурга расстрелял собаку прохожего во время прогулки
Владимир Путин предложил рецепт спасения планеты
В Екатеринбурге поставщик еды для школьных столовых наценил сметану на 7000%
Владимир Путин прилетел в Екатеринбург
В сквере Екатеринбурга построят скейт-парк за 4,4 миллиона рублей
«Кто гадит у ротонды?»: мэр уральского города по соцсетям вычислил собаку, которая справляла нужду в парке
Количество случаев незаконного вмешательства в работу СвЖД снизилось на 3% в первом полугодии 2019 года
В Екатеринбурге три пятницы подряд будут перекрывать трамвайное движение на перекрестке Луначарского-Куйбышева
Пять полицейских на один квадратный метр: журналисты «Комсомолки» протестировали путь, по которому поедет Владимир Путин
Организаторы ИННОПРОМ увеличили количество шаттлов, идущих до Екатеринбург-ЭКСПО
Владимир Путин вылетел в Екатеринбург
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса
Бывший премьер-министр Среднего Урала Денис Паслер вошел в рейтинг богатых чиновников Forbes
В зоне прилета Кольцово открыли Duty Free
«Жуть!»: мать больного Бориса Корчевникова уволили из Театра Образцова
В Екатеринбурге клещи покусали почти 10 тысяч человек
Мэр Екатеринбурга заметил плохое состояние площади перед зданием УрФУ, куда приедет Владимир Путин
Жизнь по цене жареной курочки: KFC предложил по 1000 рублей детям, на которых упала балка
В Каменске-Уральском из окна пятого этажа выпала женщина
«Станет ядром развития Свердловской, Челябинской и Курганской областей»: на базе УрФУ создадут научный центр