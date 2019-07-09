Светская львица Погребняк раскрыла секрет стройных ног

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-09T14:17:28+03:00

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Жена футболиста клуба «Урал» Павла Погребняка модель Мария Погребняк рассказала в Instagram, как ей удается сохранять ноги худыми. Она пожаловалась, что ее часто спрашивают о диете.

- Скоро начну на вас обижаться, почему вы не сохраняете мои советы, я с вами всегда делюсь своим питанием! Пишу ведь посты не для себя, а для вас! Отвечу на вчерашний самый распространённый вопрос в Директ, как я добилась таких ног! 1. Я не ем сладкое, мучное. Хлеб заменяю на хлебцы .Сладкое-на фрукты ( до 16:00) 2. В зале я работаю только с собственным весом и кардио! ( быстрый шаг 5-10км) 3. Массаж 2 раза в неделю! Моделирующий! (1-1,5 часа только на ноги) 4. Курс на аппарате Эндосфера! И обязательно 1,5 литра чистой воды! - написала Погребняк.

mariapoga_ Мария Погребняк является матерью троих сыновей

Напомним, что Павел Погребняк останется в «Урале» как минимум на следующий сезон РФПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU