2019-07-09T08:55:51+03:00
Общество

Приставы через торги продадут Lexus LX 570 уральца, который не выплачивал кредит

Перед этим автомобиль объявили в розыск
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: отделение по связям со СМИ УФССП по Свердловской областиФото: отделение по связям со СМИ УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

Житель Екатеринбурга лишится внедорожника Lexus LX 570 – автомобиль выставят на торги. В пресс-службе УФССП рассказали, что мужчина взял машину в кредит и долгое время его не выплачивал.

Задолженность составляла 3,5 миллиона рублей Фото: отделение по связям со СМИ УФССП по Свердловской области

Задолженность составляла 3,5 миллиона рублей Фото: отделение по связям со СМИ УФССП по Свердловской области

– Он остался в долгу перед кредитной организацией на порядка 3,5 миллионов рублей и подался в бега, - рассказали там. – По месту проживания не появлялся, а автомобиль передавал третьим лицам, так как Lexus замечали в разных районах области с периодичным постоянством.

Пристав объявили автомобиль в розыск. Его обнаружили недалеко от места проживания должника, но за рулем оказался неизвестный мужчина. Машину арестовали и увезли на автостоянку. Его ждет процедура оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге клещи покусали почти 10 тысяч человек
Мэр Екатеринбурга заметил плохое состояние площади перед зданием УрФУ, куда приедет Владимир Путин
Жизнь по цене жареной курочки: KFC предложил по 1000 рублей детям, на которых упала балка
В Каменске-Уральском из окна пятого этажа выпала женщина
«Станет ядром развития Свердловской, Челябинской и Курганской областей»: на базе УрФУ создадут научный центр
Он напал на коллегу: в Екатеринбурге поймали злостного рецидивиста с заточкой
На Урале хозяйка собаки, которая покусала 13-летнего мальчика, заплатит 50 тысяч рублей
В день приезда Владимира Путина в Екатеринбург перестали ходить бесплатные шаттлы до ИННОПРОМа
В Екатеринбурге на Сортировке появится природный парк
По выходным екатеринбургское метро будет работать по новому графику
Министр промышленности Денис Мантуров торжественно открыл GMIS-2019
«Остановку перенесли, тротуары перекрыли»: Екатеринбург готовят к визиту Владимира Путина в УрФУ
В Екатеринбурге на ЖБИ возобновили производство товарного бетона
«В городе бесов есть место детству»: в Екатеринбурге на остановке появились качели в память о майских протестах
В Екатеринбурге в день приезда Владимира Путина на рейс не вышли сразу несколько автобусов № 012 и 019 маршрутов
В день приезда Владимира Путина на дороге к ИННОПРОМу исчезли пробки
«Поссорилась с мамой»: в Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка
«Уберите нож»: в Каменске-Уральском пьяный рецидивист в татуировках атаковал школьницу в машине
ФК «Урал» презентовал новую игровую форму
ЕВРАЗ выступил стратегическим партнером ИННОПРОМ-2019 и представил свои IT – наработки в промышленности
«Есть ли у вас счета в Северной Корее?»: уральцев просят заполнять странные анкеты на Почте России
Tele2 предлагает перевести бабушку в интернет
В аварии на трассе в Башкирии погибла 25-летняя жительница Свердловской области
Политического соперника Шипулина не пустили на выборы в Госдуму