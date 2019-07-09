Приставы через торги продадут Lexus LX 570 уральца, который не выплачивал кредит

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-09T08:55:51+03:00

Фото: отделение по связям со СМИ УФССП по Свердловской области

Перед этим автомобиль объявили в розыск

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Житель Екатеринбурга лишится внедорожника Lexus LX 570 – автомобиль выставят на торги. В пресс-службе УФССП рассказали, что мужчина взял машину в кредит и долгое время его не выплачивал.

Задолженность составляла 3,5 миллиона рублей Фото: отделение по связям со СМИ УФССП по Свердловской области

– Он остался в долгу перед кредитной организацией на порядка 3,5 миллионов рублей и подался в бега, - рассказали там. – По месту проживания не появлялся, а автомобиль передавал третьим лицам, так как Lexus замечали в разных районах области с периодичным постоянством.

Пристав объявили автомобиль в розыск. Его обнаружили недалеко от места проживания должника, но за рулем оказался неизвестный мужчина. Машину арестовали и увезли на автостоянку. Его ждет процедура оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU