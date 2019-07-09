2019-07-09T10:15:41+03:00
Общество

«В городе бесов есть место детству»: в Екатеринбурге на остановке появились качели в память о майских протестах

Кто создал арт-объект пока неизвестно
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Интересный Екатеринбург"Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Интересный Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на автобусной остановке «Площадь 1905 года» появились розовые веревочные качели. На них написали: «В городе бесов и храбрых все еще есть место детству». Кто подарил городу этот арт-объект пока неизвестно.

Словосочетание «город бесов» появилась в результате гневного выступления журналиста Владимира Соловьева Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Интересный Екатеринбург"

Словосочетание «город бесов» появилась в результате гневного выступления журналиста Владимира Соловьева Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Интересный Екатеринбург"

Напомним, что словосочетание «город бесов» появилось в результате гневного выступления журналиста Владимира Соловьева. Он высказывался по поводу протестов против строительства храма в сквере у Театра Драмы. Однако екатеринбуржцы быстро подхватили идею и стали распространять по городу стикеры с этой фразой.

Кроме того, недавно при въезде в Екатеринбург со стороны Кольцовского тракта появился указатель «город бесов». Его быстро сняли, и губернатор Евгений Куйвашев высказался на этот счет, отметив, что «город храбрых» звучит намного лучше. После чего на табличке написали последний вариант.

ИСТОЧНИК KP.RU

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