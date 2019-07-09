В Екатеринбурге в день приезда Владимира Путина на рейс не вышли сразу несколько автобусов № 012 и 019 маршрутов
Утро жители Академического и Вторчермета провели в ожидании на остановках: на линии не вышли сразу несколько автобусов, которые ходят по маршрутам № 012 и 019. В администрации Екатеринбурга сообщили, что у перевозчика - ООО «Восток», появились «технические вопросы».
– Утром с главой транспортного предприятия связался комитет по транспорту администрации города. Руководитель перевозчика сообщил нам о том, что у него возникли технические вопросы, – сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.
Она также добавила, что автобусы уже начали постепенно возвращаться на линию. В приложении, которое отслеживает местонахождение автобусов, указано, что сейчас на линии работает два автобуса №012 и пять - №019.
Руководитель компании Алексей Карпычев отказался от комментариев, сославшись на занятость.
Отметим, что сегодня в город приезжает Владимир Путин. Президент планирует посетить ИННОПРОМ, выступить на GMIS, а также встретиться со студентами УрФУ.
ИСТОЧНИК KP.RU