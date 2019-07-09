2019-07-09T10:19:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге в день приезда Владимира Путина на рейс не вышли сразу несколько автобусов № 012 и 019 маршрутов

Сейчас они постепенно выходят на линии
Маргарита МАХОНИНА
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В администрации Екатеринбурга сообщили, что у перевозчика - ООО «Восток», появились «технические вопросы»В администрации Екатеринбурга сообщили, что у перевозчика - ООО «Восток», появились «технические вопросы»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Утро жители Академического и Вторчермета провели в ожидании на остановках: на линии не вышли сразу несколько автобусов, которые ходят по маршрутам № 012 и 019. В администрации Екатеринбурга сообщили, что у перевозчика - ООО «Восток», появились «технические вопросы».

– Утром с главой транспортного предприятия связался комитет по транспорту администрации города. Руководитель перевозчика сообщил нам о том, что у него возникли технические вопросы, – сообщила пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Она также добавила, что автобусы уже начали постепенно возвращаться на линию. В приложении, которое отслеживает местонахождение автобусов, указано, что сейчас на линии работает два автобуса №012 и пять - №019.

Руководитель компании Алексей Карпычев отказался от комментариев, сославшись на занятость.

Отметим, что сегодня в город приезжает Владимир Путин. Президент планирует посетить ИННОПРОМ, выступить на GMIS, а также встретиться со студентами УрФУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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