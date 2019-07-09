«Поссорилась с мамой»: в Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка
Она не пострадала и находится дома
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге завершили поиски 17-летней Софии Макаренко, которая ушла из дома 7 июля. По словам сотрудников отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, она не пострадала и находится дома.
– Подростка нашли сотрудники полиции. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершали, - рассказали в полиции. – Девочка сбежала из дома после ссоры с мамой.
Мать девочки сообщила, что это первый подобный случай – ранее София не уходила из дома. Напомним, подростка почти сутки искали волонтерские отряды и полицейский состав.
ИСТОЧНИК KP.RU