«Поссорилась с мамой»: в Екатеринбурге нашлась 17-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-09T07:25:41+03:00

Она не пострадала и находится дома

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В Екатеринбурге завершили поиски 17-летней Софии Макаренко, которая ушла из дома 7 июля. По словам сотрудников отделения по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, она не пострадала и находится дома.

– Подростка нашли сотрудники полиции. Противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершали, - рассказали в полиции. – Девочка сбежала из дома после ссоры с мамой.

Мать девочки сообщила, что это первый подобный случай – ранее София не уходила из дома. Напомним, подростка почти сутки искали волонтерские отряды и полицейский состав.

ИСТОЧНИК KP.RU