32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM
32-летняя жительница Екатеринбурга Екатерина Пильник вошла в десятку первых красавиц конкурса MISS MAXIM 2019. В честь этого журнал провел фотосессию для лидирующих девушек. Теперь Пильник будет бороться за место победительницы и возможность попасть на обложку издания.
Рейтинг девушки составляет 56%. Она делит его еще с тремя участницами Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru
- Рейтинг девушки составляет 56%. Она делит его еще с тремя участницами, - указано на сайте конкурса.
На конкурс заявлялись со всей страны – отбор прошли тысячи девушек Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru
На конкурс заявлялись со всей страны – отбор прошли тысячи девушек. В частности, в ТОП-100 красавиц конкурса попали 12 уралочек.
В ТОП-100 конкурса вошли 12 уралочек Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru
ИСТОЧНИК KP.RU