2019-07-08T11:07:30+03:00
Общество

32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM

Она может попасть на обложку журнала
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ruФото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru
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32-летняя жительница Екатеринбурга Екатерина Пильник вошла в десятку первых красавиц конкурса MISS MAXIM 2019. В честь этого журнал провел фотосессию для лидирующих девушек. Теперь Пильник будет бороться за место победительницы и возможность попасть на обложку издания.

Рейтинг девушки составляет 56%. Она делит его еще с тремя участницами Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru

Рейтинг девушки составляет 56%. Она делит его еще с тремя участницами Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru

- Рейтинг девушки составляет 56%. Она делит его еще с тремя участницами, - указано на сайте конкурса.

На конкурс заявлялись со всей страны – отбор прошли тысячи девушек Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru

На конкурс заявлялись со всей страны – отбор прошли тысячи девушек Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru

На конкурс заявлялись со всей страны – отбор прошли тысячи девушек. В частности, в ТОП-100 красавиц конкурса попали 12 уралочек.

В ТОП-100 конкурса вошли 12 уралочек Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru

В ТОП-100 конкурса вошли 12 уралочек Фото: SEAN ARCHER / miss.maximonline.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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