2019-07-08T09:03:20+03:00
Общество

На Урале 50-летняя женщина принесла в суд самодельный нож

Ей грозит штраф в размере от 500 рублей до тысячи
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: отделение по связям со СМИ УФССП России по Свердловской областиФото: отделение по связям со СМИ УФССП России по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Каменский районный суд Свердловской области пришла 50-летняя женщина с самодельным ножом. Теперь ей грозит небольшой штраф «за неисполнения распоряжения судьи или пристава – от пятисот рублей до тысячи.

– При входе в здание суда пристав потребовал у женщины сдать колюще-режущие предметы и оружие. Она ответила отказом, а после в личных вещах у нее нашли нож кустарного производства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Там также рассказали, что за полгода в суд пытались пронести 6 595 запрещенных предметов. Из них 2 812 – это оружие, в том числе 255 – огнестрельное, 337 – газовое и травматическое, 529 – холодное, 1583 – боеприпасы, и 108 – электрошокеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
32-летняя екатеринбурженка вошла в ТОП-10 красавиц по версии MAXIM
«Худая, одета в светлую джинсовую куртку и черные кроссовки»: в Екатеринбурге пропала девочка-подросток
«Пляшущие младенцы и символ дружбы России и Германии»: что осталось в Екатеринбурге после «Стенограффии»
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 15% в январе-июне
«Колебания между жарой и дождями»: на Урале продолжится нестабильная погода
В Екатеринбурге представили автомобиль, на котором ездит Путин
На трассе Екатеринбург – Тюмень на месяц введут реверсивное движение
«Заявляли 3 тысяч участников, пришли 4 человека»: в Екатеринбурге задержали участников митинга за отставку мэра и губернатора
«Компенсация может достигать 5,5 миллионов рублей»: арестованный участник протестов в сквере у Драмтеатра подал жалобу в ЕСПЧ
В Екатеринбурге под трамвай попал пешеход
Консул Болгарии попал в аварию с трамваем в центре Екатеринбурга
В Екатеринбурге перед приездом Владимира Путина запенили канализационные люки
16-летний подросток, попавший в аварию с бензовозом на Урале, в тяжелом состоянии
Не пристегнула ремень: 17-лентяя пассажирка погибла в аварии на трассе под Ревдой
«Зачем так рисковать жизнью»: жителей Нижнего Тагила испугал мужчина, ползущий по фасаду многоэтажки
Жителей Серова предупредили о медведе, который бродит вокруг города
Сел и поехал: участники Всероссийского мотопробега сняли документалку про пожарных из Екатеринбурга
«Водитель сказал им спрыгивать»: прокуратура выясняет обстоятельства гибели туристов на горной дороге в Свердловской области
«Он был пьян»: стали известны подробности страшной аварии в горах Урала
В Екатеринбурге художники раскрашивают асфальт на площади Первой Пятилетки
На концерт «Ленинграда» в Екатеринбурге пришло больше 30 тысяч человек
В ближайшие три дня погода порадует екатеринбуржцев теплом и огорчит дождями
Чтобы отметить победу Екатеринбурга в борьбе за Универсиаду-2023, на Плотинке поставили батуты
«Комсомольская правда» выяснила, сколько «Уральские пельмени» зарабатывают на корпоративах
«Унесли на носилках»: на концерте «Ленинграда» фанат Шнурова потерял сознание