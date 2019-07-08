На Урале 50-летняя женщина принесла в суд самодельный нож

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-08T09:03:20+03:00

Ей грозит штраф в размере от 500 рублей до тысячи

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В Каменский районный суд Свердловской области пришла 50-летняя женщина с самодельным ножом. Теперь ей грозит небольшой штраф «за неисполнения распоряжения судьи или пристава – от пятисот рублей до тысячи.

– При входе в здание суда пристав потребовал у женщины сдать колюще-режущие предметы и оружие. Она ответила отказом, а после в личных вещах у нее нашли нож кустарного производства, - рассказали в пресс-службе УФССП России по региону.

Там также рассказали, что за полгода в суд пытались пронести 6 595 запрещенных предметов. Из них 2 812 – это оружие, в том числе 255 – огнестрельное, 337 – газовое и травматическое, 529 – холодное, 1583 – боеприпасы, и 108 – электрошокеры.

ИСТОЧНИК KP.RU