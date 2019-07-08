В Екатеринбурге под трамвай попал пешеход

СЕГОДНЯ 07:43 2019-07-08T07:43:34+03:00

Его увезли в больницу

Изменить размер текста: A A

Утром в Екатеринбурге на Верх-Исетском бульваре под трамвай попал пешеход. По информации сотрудников отделения пропаганды ГИБДД, мужчина остался жив.

- По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу на красный свет, - сообщили там. - Его увезли в горбольницу № 23.

Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"

Участники сообщества в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург" пишут, что пострадавший был в наушниках и не заметил трамвай № 13.

В Госавтоинспекции добавили, что на месте продолжают работать их сотрудники.

ИСТОЧНИК KP.RU