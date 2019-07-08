В Екатеринбурге под трамвай попал пешеход
Его увезли в больницу
Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
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Утром в Екатеринбурге на Верх-Исетском бульваре под трамвай попал пешеход. По информации сотрудников отделения пропаганды ГИБДД, мужчина остался жив.
- По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу на красный свет, - сообщили там. - Его увезли в горбольницу № 23.
Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург"
Участники сообщества в соцсети "ВКонтакте" "Инцидент Екатеринбург" пишут, что пострадавший был в наушниках и не заметил трамвай № 13.
В Госавтоинспекции добавили, что на месте продолжают работать их сотрудники.
ИСТОЧНИК KP.RU