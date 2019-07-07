В Екатеринбурге перед приездом Владимира Путина запенили канализационные люки

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-07T18:12:10+03:00

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Завтра, 8 июля, в Екатеринбурге открывается промышленная выставка «ИННОПРОМ» и еще позже саммит GMIS. В этом году на мероприятие ждут президента России Владимира Путина. Глава государства должен посетить выставочный центр в течении этой недели.

Ради безопасности, а иначе зачем еще, возле «Екатеринбург-Экспо» рабочие запенили канализационные люки и решетки ливневок. Об этом сообщил наш фотокорреспондент Алексей Булатов, который присутствовал на обходе выставки губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Правда, монтажная пена некрасиво точит по краям, но надеемся, к завтрашнему дню все исправят.

Запенили даже решетки ливневок.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что визит Владимира Путина в Екатеринбург ожидается во вторник. Он посетит выставку «Иннопром» и саммит GMIS, а также УрФУ и Верхнюю Пышму.

ИСТОЧНИК KP.RU