2019-07-07T14:18:21+03:00
Происшествия

Не пристегнула ремень: 17-лентяя пассажирка погибла в аварии на трассе под Ревдой

В машине находились еще четыре человека, двое из которых получили травмы
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба ГИБДДФото: пресс-служба ГИБДД
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Еще одна авария со смертельным исходом случилась на трассе Свердловской области сегодня ночью, 7 июля. На18 километре автодороги «Ревда-Дегтярск-Курганово» автомобиль Chery Tiggo улетел в кювет. Внутри машины находились пять человека, две 17-летние девушки и три парня. В итоге пассажирка, которая сидела впереди, скончалась на месте, так как была не пристегнута.

- Сотрудниками Госавтоинспекции, прибывшими на место ДТП проведено освидетельствование водителя на состояние опьянения - результат 0,644 мг/л, его водительский стаж 14 лет. Кроме этого, установлено что все, в том числе несовершеннолетние девушки, перед ДТП распивали спиртные напитки, при этом обе девушки состоят на учете в ПДН, - рассказывают в пресс-службе ГИБДД области.

Травмы получили двое парней, которые сидели сзади и были тоже не пристёгнуты ремнем безопасности. Их доставили в больницу с сотрясением мозга, переломами и ушибами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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