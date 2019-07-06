Председателя ТСЖ из Юго-западного микрорайона обвиняют в присвоении больше 300 тысяч

СЕГОДНЯ 10:17 2019-07-06T10:21:39+03:00

Сейчас председатель находится под подпиской о невыезде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ему грозит шесть лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В столице Урала перед судом предстанет председатель правления ТСЖ многоквартирных домов в Юго-западном микрорайоне города. Его обвиняют в присвоении денег товарищества.

- В феврале 2018 года 70-летний местный житель, избранный председателем одного из правлений ТСЖ в нарушении устава организации из корыстных побуждений получил из кассы организации в подотчет 74 тысячи рублей, - сообщают в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - В августе 2018 года аналогичным способом присвоил еще 250 тысяч рублей. Общий материальный ущерб, причиненный ТСЖ, превысил 300 тысяч рублей.

Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. Председатель находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU