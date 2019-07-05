В Серове 11-летняя девочка погибла от удара током, когда уронила телефон в ванную

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-05T17:44:14+03:00

Следователи отметили, что признаков криминальной смерти на месте ЧП не обнаружено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следователи Серова разбираются в обстоятельствах гибели 11-летней девочки. По предварительной информации ребенок погиб от удара током, когда уронил в ванную свой сотовый телефон.

- Организована проверка, - поясняют в СУ СКР по Свердловской области. - Признаков криминальной смерти пока не усматривается. Возможно, это несчастный случай.

По окончании проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU