2019-07-05T13:38:22+03:00
Экономика

Средняя зарплата жителей Екатеринбурга перевалила за 50 тысяч рублей

Об этом заявил мэр города
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
В мэрии подсчитали зарплаты горожанВ мэрии подсчитали зарплаты горожанФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 5 июля выступил с отчетом о работе в 2018 перед депутатами Гордумы. Мэр в своей речи привел социально-экономические показатели, которых достигла уральская столица в прошлом году.

Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 51 542 рубля. Это на 8,9% больше, чем в 2017 году.

- В конце года средняя зарплата превысила 65 тысяч рублей. Но вы знаете, что в декабре идут выплаты, квартальные премии. Поэтому этот месяц – не очень показательный, - уточнил Высокинский.

По словам градоначальника, в 2018 году зафиксирован значительный рост реальной зарплаты. Он составил 106% к 2017 году.

Рост доходов обеспечил рост товарооборота. Розничная торговля занимает значимое место в экономике Екатеринбурга за 2018 год. Этот показатель составил 791,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Двухлетнего мальчика, выпавшего из окна в Серове, на вертолете перевезли в Екатеринбург
«Он прятался под кроватью и был напуган»: пожарный рассказал, как спасал кота из горящего дома на Вайнера
В Серове 11-летняя девочка погибла от удара током, когда уронила телефон в ванную
Из горящего дома на Вайнера пожарные спасли мужчину
«Каждый месяц гибнет ребенок»: за полгода на Урале произошло 160 аварий с участием детей
Из горящего дома на улице Вайнера пожарные спасли кошку
«Это единственная связь с цивилизацией»: на Урале жители сами чинят мост, который обрушился два года назад
«Скрыл недвижимость и банковские счета»: председатель гордумы Сысерти лишился мандата по решению суда
В «БКС Брокер» отметили основные ошибки начинающих инвесторов
В Екатеринбурге на месяц закрыли улицу Горького
ЕВРАЗ НТМК отгрузил более 3,5 тысячи тонн шпунта Ларсена на строительство транспортного терминала LUGAPORT в Финском заливе
Интернет-магазины вытесняют торговые центры в Екатеринбурге
«Посетит ИННОПРОМ и выступит на GMIS»: Владимир Путин точно приедет в Екатеринбург
Бывшего олимпийского чемпиона Антона Шипулина официально выдвинули на довыборы в Госдуму
«Кадровый кризис»: мэр Екатеринбурга признал факт нехватки специалистов
«Очкарик», давший отпор мажору-южанину, нашел способ не работать в колонии
В Екатеринбурге на неделю закроют проезд на улице Сакко и Ванцетти
В Екатеринбургском зоопарке появился детеныш летучей лисицы
В Екатеринбурге на праздник в честь Универсиады потратят 900 тысяч рублей
На Сортировке на год перекроют часть улицы
В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты за кражу лотерейных билетов
Владимир Путин предложил Италии стать страной-партнером ИННОПРОМ-2020
Погрузка на Свердловской железной дороге за 6 месяцев составила 69,4 млн тонн
На Урале против службы ЖКХ возбудили уголовное дело из-за падения льда на младенца
В Екатеринбурге 85-летняя пенсионерка угрожала взорвать дом рядом с Южным автовокзалом