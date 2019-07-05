Средняя зарплата жителей Екатеринбурга перевалила за 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-05T13:38:22+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский 5 июля выступил с отчетом о работе в 2018 перед депутатами Гордумы. Мэр в своей речи привел социально-экономические показатели, которых достигла уральская столица в прошлом году.

Так, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 51 542 рубля. Это на 8,9% больше, чем в 2017 году.

- В конце года средняя зарплата превысила 65 тысяч рублей. Но вы знаете, что в декабре идут выплаты, квартальные премии. Поэтому этот месяц – не очень показательный, - уточнил Высокинский.

По словам градоначальника, в 2018 году зафиксирован значительный рост реальной зарплаты. Он составил 106% к 2017 году.

Рост доходов обеспечил рост товарооборота. Розничная торговля занимает значимое место в экономике Екатеринбурга за 2018 год. Этот показатель составил 791,2 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU