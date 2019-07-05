2019-07-05T13:28:48+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге будут судить сотрудницу почты за кражу лотерейных билетов

Своими действиями она нанесла ущерб в 2,1 миллиона рублей
Маргарита МАХОНИНА
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По предъявленным обвинениям женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф.По предъявленным обвинениям женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 54-летняя экс-руководительница отдела продаж «Почты России» забирала себе лотерейные билеты, которые подлежали утилизации, и получала по ним выигрыши. С 2017 года по 2018 год она использовала 21 373 билета.

– По условиям договора, филиал почты должен был ежедневно закрывать текущий тираж и передавать отчет по результатам распространения, а билеты уничтожать, как не проданные. Все недостачи, утраты и хищения подлежат оплате, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. –Каждый стоил 100 рублей. В результате ее действий «Почта России» получила ущерб в размере 2,1 миллиона рублей.

Ведомство направило уголовное дело в Кировский районный суд. По предъявленным обвинениям женщине грозит лишение свободы на срок до десяти лет и штраф.

В УФПС Свердловской области сообщили, что факт правонарушения со стороны бывшей сотрудницы выявили в результате внутренней служебной проверки, проведенной руководством почтамта. Все материалы были передали в правоохранительные органы, сотрудницу уволили.

– Аппаратом управления филиала принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока, – добавили там.

В отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга расследование по делу закончили в июне 2019 года.

– Над уголовным делом работали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВд города, – рассказали там. – Женщина вину полностью признала и раскаялась в содеянном. Она находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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