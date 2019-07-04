2019-07-04T20:15:19+03:00
Происшествия

На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку

Сейчас ребёнка везут в больницу
Лев ИСТОМИНОлег ГалимовЮлия СТАЛИНА
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В Екатеринбурге в районе Уралмаш вечером, 4 июля, произошла ссора между двумя подростками. Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.

Перед стрельбой подростки поссорились. Девочку после ссоры экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу №9. Чуть позже мы напишем все подробности.

Известно, что инцидент произошел на улице Восстания, 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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