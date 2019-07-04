На Уралмаше подросток выстрелил из пистолета в девочку
Сейчас ребёнка везут в больницу
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В Екатеринбурге в районе Уралмаш вечером, 4 июля, произошла ссора между двумя подростками. Школьник выстрелил из пневматического пистолета своего сверстника в свою 14-летнюю подругу и ранил ее в руку.
Перед стрельбой подростки поссорились. Девочку после ссоры экстренно госпитализировали в детскую городскую больницу №9. Чуть позже мы напишем все подробности.
Известно, что инцидент произошел на улице Восстания, 23.
ИСТОЧНИК KP.RU