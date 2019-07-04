2019-07-04T17:29:16+03:00
Общество

«Не могу даже уйти из жизни достойно»: в Екатеринбурге около резиденции губернатора пытался уйти из жизни пенсионер

Он уже несколько лет жалуется на выбросы из предприятия, рядом с которым живет
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В Екатеринбурге около резиденции губернатора пытался повеситься пенсионер. Им оказался Сергей Анатольевич Рябцев – житель Сухого Лога. Он протестовал против предприятия «Форэс» и его владельца – бизнесмена Сергея Шмотьева, который, по словам пенсионера, через суд принуждает Рябцева каждый день выплачивать по 100 рублей.

– Таких средств у меня нет: много денег уходит на лекарство и на само существование. Так как мне платить не чем, я просто решил повеситься на веревке у проходной Евгения Куйвашева, - возмущается мужчина. - Я со Шмотьевым борюсь с 2010 года. И требую от него достойных условий по месту моего проживания.

Видеозапись акции разместила в Facebook депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова. По ее информации, Сергей Рябцев живет в 180 метрах от завода компании и считает санитарно-защитную зону недостаточной.

В Екатеринбурге пенсионер пытался повеситься у резиденции губернатора.Видео: youtube

– Видите, [знак] болтается! Нет условий, не могу даже из жизни уйти достойно, – кричит пенсионер, когда к нему подошли охранники.

Позднее к мужчине вышли представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

– Мы с ним встретились, поговорили. Он пообещал подробно изложить свои претензии в письменной форме, написать обращение. На этом встреча закончилась, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе аппарата.

В «Форэс» заявили, что по жалобам Сергея Рябцева неоднократно проводились проверки надзорными органами. В пресс-службе компании подчеркнули, что последняя была в мае: пробы взяли возле дома пенсионера.

– Жалоба не подтвердилась, как и прошлые, – сообщили там. – Суд, который упоминает Сергей Анатольевич, завершился весной этого года. В марте он или кто-то другой опубликовал видеоролик, в котором Сергей Анатольевич, критикуя копанию «Форэс», высказал более десятка ложных утверждений. Это и подтвердил суд. Арбитраж решил, что Сергей Анатольевич должен снять видеоролик, в котором бы опровергал те ложные высказывания и передать его в компанию. На это ему дали 20 дней. И чтобы побудить Сергея Анатольевича выполнить это решение, суд постановил платить ему 100 рублей за каждый день после истечения срока.

В пресс-службе «Форэс» добавили, что, по их мнению, возможность снять ролик у пенсионера есть, так как позднее с участием Сергея Рябцева публиковали другие видеозапись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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