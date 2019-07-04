Евгений Куйвашев предложил без торгов отдавать землю под объекты туризма

СЕГОДНЯ 13:40 2019-07-04T14:12:10+03:00

Под инициативу подпадают территории в региональной и городской собственности

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Заксобрание Свердловской области рассмотрит законопроект Евгения Куйвашева, который предполагает льготы при получении земли для туристических объектов. Речь идет о том, что инвесторам не придется участвовать в торгах.

- Это касается земли, которая находится в областной или муниципальной собственности, а также об участках, государственная собственность на которые не разграничена, - пояснила председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. - Проект будет способствовать снижению барьеров и повышению инвестиционной привлекательности туристической отрасли.

Инициативу рассмотрят на 36-м заседании. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU