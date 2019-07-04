«Отобрал ключи и угрожал молотком»: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на салон сотовой связи

СЕГОДНЯ 10:59 2019-07-04T14:21:23+03:00

Ему грозит до десяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге задержали 22-летнего жителя Серова, которого подозревают в разбойном нападении на салон сотовой связи. В отношении его возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание до десяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/718348" frameborder="0"></iframe> «Отобрал ключи и угрожал молотком»: в Екатеринбурге напали на магазин сотовой связи.Видео: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга! другой источник

- Преступление совершили 5 июня. Неизвестный мужчина под видом покупателя зашел в торговую точку и некоторое время делал вид, что выбирает телефон, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Затем он покинул павильон и вернулся уже перед закрытием. Он отобрал у сотрудницы ключи, закрыл дверь, и угрожая молотком, потребовал отдать хранившиеся там телефоны.

Из салона он украл 50 тысяч рублей, а также 10 гаджетов. Таким образом, общий ущерб от нападения составил 235 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU