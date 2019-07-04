«Автомобиль врезался в бетонные блоки»: ночью на ЕКАД пострадали три человека
Всех увезли в больницу
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге ночью на недостроенном участке ЕКАД пострадали пассажиры и водитель Hyundai Solaris. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что автомобиль врезался в бетонные блоки.
– Водитель двигался со стороны Полевского тракта в сторону Челябинского тракт. Само ДТП произошло на 16 километре автодороги, – добавили в Госавтоинспекции.
В машине находились три человека. Все получили травмы разной степени тяжести. Всех госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU