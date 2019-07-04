«Автомобиль врезался в бетонные блоки»: ночью на ЕКАД пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:08 2019-07-04T09:08:51+03:00

Всех увезли в больницу

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В Екатеринбурге ночью на недостроенном участке ЕКАД пострадали пассажиры и водитель Hyundai Solaris. В отделении пропаганды ГИБДД города рассказали, что автомобиль врезался в бетонные блоки.

– Водитель двигался со стороны Полевского тракта в сторону Челябинского тракт. Само ДТП произошло на 16 километре автодороги, – добавили в Госавтоинспекции.

В машине находились три человека. Все получили травмы разной степени тяжести. Всех госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU