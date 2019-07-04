Netflix сняли сериал, в котором покажут расстрел Романовых в Екатеринбурге
Американская компания Netflix выпустила сериал «Последние цари» (The Last Czars), который рассказывает о жизни и смерти семьи Романовых. Пока вышел релиз первого эпизода, а всего должно быть шесть.
Последние цари (The Last Czars).Видео: youtube
В сериале показаны события с момента восхождения на престол Николая II до последних дней царской семьи в доме Ипатьевых. В киноленте есть эпизоды, посвященные его взаимоотношениям с супругой, болезни цесаревича Алексея и Григорию Распутину. Создатели обещают, что фильм совместит художественную реконструкцию реальных событий и документалистику.
Трагические события, связанные с расстрелом семьи в Екатеринбурге, покажут в шестом эпизоде.
ИСТОЧНИК KP.RU