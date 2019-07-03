В Екатеринбурге из-за ИННОПРОМа вводят новые автобусные маршруты
График движения новых автобусных маршрутов в Екатеринбурге
Для любителей всевозможных роботов на Иннопроме настоящее раздольеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге с 8 по 11 июля на время проведения международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 и саммита GMIS будут действовать новые автобусные маршруты. С их помощью посетители выставки смогут добраться до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
Автобусы будут курсировать с 8 до 20 часов каждые 15 минут от станции метро Ботаническая, и каждые 30 минут – от станции метро «Площадь 1905 года».
Также гостей ИННОПРОМа будут возить на выставку от отеля «Грин Парк» раз в час, а от гостиниц «Маринс Парк», «Novotel Екатеринбург Центр», «Angelo by Vienna House Екатеринбург» и «Ramada Hotel & Spa» - каждые полчаса.
ИСТОЧНИК KP.RU