Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-03T16:19:52+03:00

В 1991 году там снимали «Патриотическую комедию»

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Телеведущая Лариса Гузеева выложила в Instagram фотографию с актером Алексеем Серебряковым, сделанное на месте нынешнего сквера у Дратеатра в Екатеринбурге. Именно там в 1991 году проходили съемки «Патриотической комедии».

3 июля Алексей Серебряков отмечает 55-летие.

- С днем рождения, Лешечка! - написала Гузеева.

В киноленте «Патриотическая комедия» режиссера Владимира Хотиненко актер играл полицейского Андрея. Главную роль в фильме сыграл Сергей Маковецкий - чеховского интеллигента Ильина, который живет в ветхом доме Свердловска, пока не наталкивается на портал в шкафу, ведущий в любую столицу мира.

_larisa_guzeeva_ В главных ролях Патриотической комедии сыграли Гузеева, Серебряков и Маковецкий.

ИСТОЧНИК KP.RU