Лариса Гузеева поздравила актера Серебрякова с днем рождения фотографией из сквера в Екатеринбурге
В 1991 году там снимали «Патриотическую комедию»
Фото: Instagram
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Телеведущая Лариса Гузеева выложила в Instagram фотографию с актером Алексеем Серебряковым, сделанное на месте нынешнего сквера у Дратеатра в Екатеринбурге. Именно там в 1991 году проходили съемки «Патриотической комедии».
3 июля Алексей Серебряков отмечает 55-летие.
- С днем рождения, Лешечка! - написала Гузеева.
В киноленте «Патриотическая комедия» режиссера Владимира Хотиненко актер играл полицейского Андрея. Главную роль в фильме сыграл Сергей Маковецкий - чеховского интеллигента Ильина, который живет в ветхом доме Свердловска, пока не наталкивается на портал в шкафу, ведущий в любую столицу мира.
В главных ролях Патриотической комедии сыграли Гузеева, Серебряков и Маковецкий.
ИСТОЧНИК KP.RU