2019-07-03T14:07:52+03:00
Общество

«Пусть не все верят в наши труды»: гаишников из Екатеринбурга поздравили песней

Ее исполнили профессиональные музыканты
Маргарита МАХОНИНА
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Песню написала Ольга Печеркина, а музыку – Анна СулицынаПесню написала Ольга Печеркина, а музыку – Анна СулицынаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ко дню Госавтоинспекции в Екатеринбурге выпустили поздравительный видеоклип. В нем переодетые в сотрудников ГИБДД профессиональные исполнители Максим Бахтеев и Сергей Кокорин объясняют, что эта «работа – реальное дело».

В Екатеринбурге сотрудников ГИБДД поздравили песней.Видео: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга! другой источник

– Если авария – мы на подмогу, вытащим, справимся и разберемся, поможем поддержим и улыбнемся, – поют они. – Пусть не все верят в наши труды – мы заслоняем вас от беды.

Слова для песни написала Ольга Печеркина, а музыку – Анна Сулицына.

ИСТОЧНИК KP.RU

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