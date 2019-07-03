«Пусть не все верят в наши труды»: гаишников из Екатеринбурга поздравили песней
Ее исполнили профессиональные музыканты
Песню написала Ольга Печеркина, а музыку – Анна СулицынаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ко дню Госавтоинспекции в Екатеринбурге выпустили поздравительный видеоклип. В нем переодетые в сотрудников ГИБДД профессиональные исполнители Максим Бахтеев и Сергей Кокорин объясняют, что эта «работа – реальное дело».
В Екатеринбурге сотрудников ГИБДД поздравили песней.Видео: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга! другой источник
– Если авария – мы на подмогу, вытащим, справимся и разберемся, поможем поддержим и улыбнемся, – поют они. – Пусть не все верят в наши труды – мы заслоняем вас от беды.
Слова для песни написала Ольга Печеркина, а музыку – Анна Сулицына.
ИСТОЧНИК KP.RU