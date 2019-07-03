В Нижнем Тагиле поставят памятник миллиардеру-меценату Владиславу Тетюхину

СЕГОДНЯ 12:25 2019-07-03T12:25:32+03:00

Он вложил в создание медицинского центра больше 3 миллиардов рублей

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В Нижнем Тагиле рядом с корпусом Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра установят памятник его основателю Владиславу Тетюхину. Об этом стало известно со слов нынешнего генерального директора центра Алексея Щелкунова. Сейчас вопрос по облику и установке фигуры обсуждается с семьей мецената.

- Главное, сделать все достойно его памяти. Задача стоит непростая, учитывая неординарность и масштабность фигуры Владислава Валентиновича. Сейчас обдумываем варианты, кто мог бы взяться за эту работу, - рассказывает Щелкунов.

Напомним, что в июне Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру присвоили имя Владислава Тетюхина. Он скончался в апреле 2019 года на 87-ом году жизни после продолжительной болезни.

Нижнетагильский медцентр, специализирующийся на высокотехнологичных операциях, был открыт в 2014 году на деньги, вырученные им от продажи акций корпорации «ВСМПО-Ависма», которую он возглавлял на протяжении многих лет. Общая стоимость его состояния составляла порядка 3,3 миллиарда рублей.

В конце мая стало известно, что свердловские власти планируют выкупить центр у семьи Тетюхина.

ИСТОЧНИК KP.RU