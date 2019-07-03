2019-07-03T07:23:38+03:00
Происшествия

«Стаж вождения составлял всего неделю»: на Урале из-за неопытного водителя в ДТП пострадали 3 человека

В их числе был семилетний ребенок
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской областиФото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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В городе Сухой Лог во время ДТП пострадали три человека, в том числе – семилетний ребенок. В Управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что виновником аварии стал 20-летний житель Богдановича.

За рулем LADA-211340 был 25-летний мужчина Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

За рулем LADA-211340 был 25-летний мужчина Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

– Это произошло 2 июля примерно в 8 часов утра. По предварительным данным, водитель LADA-111730 совершая поворот, не уступил дорогу LADA-211340 и столкнулся с ней. Отметим, что стаж вождения виновника аварии составлял всего одну неделю, - рассказали в Госавтоинспекции. – В результате столкновения пострадали оба водителя и ребенок. Впрочем, он получил только ссадины.

Ребенок практически не пострадал, так как был пристегнут Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Ребенок практически не пострадал, так как был пристегнут Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Там добавили, что по факту аварии ведется административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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