«Стаж вождения составлял всего неделю»: на Урале из-за неопытного водителя в ДТП пострадали 3 человека
В городе Сухой Лог во время ДТП пострадали три человека, в том числе – семилетний ребенок. В Управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что виновником аварии стал 20-летний житель Богдановича.
За рулем LADA-211340 был 25-летний мужчина Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
– Это произошло 2 июля примерно в 8 часов утра. По предварительным данным, водитель LADA-111730 совершая поворот, не уступил дорогу LADA-211340 и столкнулся с ней. Отметим, что стаж вождения виновника аварии составлял всего одну неделю, - рассказали в Госавтоинспекции. – В результате столкновения пострадали оба водителя и ребенок. Впрочем, он получил только ссадины.
Ребенок практически не пострадал, так как был пристегнут Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Там добавили, что по факту аварии ведется административное расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU