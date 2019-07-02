Житель Нижнего Тагила, выгуливавший собаку, нашел в лесополосе тело мужчины
Личность погибшего устанавливается
Организована доследственная проверка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Нижнего Тагила разбираются в обстоятельствах смерти местного жителя. Его тело в лесополосе нашел прохожий, выгуливавший собак. По предварительной версии, мужчина погиб от асфиксии.
- Организована доследственная проверка, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - Предварительно, признаков криминальной смерти не обнаружено.
Личность мужчины и причина случившегося устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU