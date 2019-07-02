2019-07-02T17:29:55+03:00
Происшествия

Житель Нижнего Тагила, выгуливавший собаку, нашел в лесополосе тело мужчины

Личность погибшего устанавливается
Данил СВЕЧКОВ
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Организована доследственная проверка.Организована доследственная проверка.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Следователи Нижнего Тагила разбираются в обстоятельствах смерти местного жителя. Его тело в лесополосе нашел прохожий, выгуливавший собак. По предварительной версии, мужчина погиб от асфиксии.

- Организована доследственная проверка, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области. - Предварительно, признаков криминальной смерти не обнаружено.

Личность мужчины и причина случившегося устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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