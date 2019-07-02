«Ездить стало невозможно»: жители Екатеринбурга решили починить дорогу на собственные деньги

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-02T16:04:16+03:00

По их словам, транспортное полотно должны были построить еще два года назад, однако процесс затянулся из-за проблем с торгами

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Жители Екатеринбурга из Уральского научного центра (УНЦ) решили самостоятельно починить дорогу по улице Чкалова - на участке от Краснолесья до Вонсовского. Сбор средств объявили члены ТОС «Академический».

Они планируют собрать минимум 30 тысяч рублей Фото: сообщество в соцсети "ВКонтакте" "ТОС Академический"

– Дорогу должны были построить еще 2 года назад. Деньги в бюджет закладывают, но каждый раз возникают сложности: 4 раза в торгах никто не принимает участие, – поясняют они в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». - Мы пишем письма, получаем ответы, но ездить уже стало совсем невозможно. А сделают ее не ранее 2021 года.

Для проведения работ они планируют собрать минимум 30 тысяч рублей.

Отметим, что за 2018 год на портале госзакупок разместили четыре заявки на реконструкции транспортного полотна. Их оценивают примерно в 140 миллионов рублей. Однако на аукцион не заявился ни один поставщик.

ИСТОЧНИК KP.RU