Обманутые дольщики из Каменска-Уральского пожаловались вице-губернатору на свои беды

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-02T10:10:47+03:00

Не все новые дома в регионе возводятся в срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе не могут достроить две высотки

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1 июля обманутые дольщики Каменска-Уральского встретились с вице-губернатором Свердловской области Сергеем Бидонько, рассказав ему о сложной ситуации с возведением домов по улицам Кутузова и Победы, в которые они вложили собственные средства.

- В Каменске-Уральском проблемы возникли при возведении двух жилых домов – на улице Кутузова и на проспекте Победы, - напоминает Департамент информационной политики главы Среднего Урала. – От действий застройщика «СРСУ-2» здесь признаны пострадавшими 63 человека.

Пострадавшие от действий застройщиков жители Каменска-Уральского должны написать заявления, чтобы попасть в реестр обманутых дольщиков региона, после чего будут приняты конкретные меры, пишет информационный портал KU66.RU.

Сергей Бидонько во время беседы попросил гостей из уральского города провести работу с другими пострадавшими от действий застройщиков, чтобы оперативно сформировать реестр граждан и начать предметную работу по решению вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU