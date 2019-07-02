«Получил перелом носа, ушибы и сотрясение»: в Екатеринбурге 17-летний подросток въехал в Audi Q7 на самокате

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-02T08:32:53+03:00

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В Екатеринбурге 17-летний подросток въехал на электрическом самокате в Audi Q7. В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга рассказали, что он двигался по улице Куйбашева в сторону улицы Белинского и не справился с управлением.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Это произошло вечером 1 июля. Бригада скорой помощи диагностировала у несовершеннолетнего сотрясение мозга, перелом носа, ушиб правого локтя и правого колена, – добавили в Госавтоинспекции. – Его доставили в детскую городскую больницу №9.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В ГИБДД добавили, что у подростка не было средств пассивной защиты – шлема, перчаток, щитков и другого. Там напомнили, что люди на самокатах не должны выезжать на проезжую часть, мешать пешеходам, а также спешиваться при переходе дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU