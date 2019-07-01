В уральском полпредстве пожаловались на выбросы промышленных предприятий на Урале
В понедельник обсудить вопросы экологии в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО собрались эксперты. В частности на встрече отметили, что сейчас на территории округа есть три города, экология которых страдает сильнее всего. Это Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил. Они вошли в майские указы президента, как территории, которые требуют первоочередных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
– Для Уральского федерального округа наиболее остро стоят проблемы высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и обеспечения населения качественной питьевой водой, – отметила Анна Ленская, помощник полномочного представителя Президента РФ.
Проблемы с экологией вызваны работой крупных промышленных предприятий, отходы которых и вредят природе. Поэтому упомянутыми тремя городами тема встречи не ограничивалась. Например, участники вспомнили про Карабаш Челябинской области, который из-за плохой экологии стал напоминать «марсианскую пустыню».
– Экологическая проблема старая. Уральский регион, Свердловская и Челябинская область страдают от чрезвычайного загрязнения промышленными предприятиями, – отметил Виктор Кожевников, главный научный сотрудники Института химии твердого тела РАН. – Например, у нас огромное количество кислых шахтных вод производится, которые сливаются неизвестно как.
Отдельно на встрече отметили проблемы Нижнего Тагила.
– Почти треть жителей Нижнего Тагила живет в неустановленных санитарно-защитных зонах предприятий, где в принципе не должно быть никаких жилых застроек, – отметил Андрей Волегов, член общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. – Выбросы в атмосферу есть. Превышения предельно-допустимой концентрации среднегодовые и максимальные есть. Мы жители Нижнего Тагила не можем постоянно жить в черте города и дышать ароматами производства.
В связи с этим участники встречи предложили создать при полномочном представительстве рабочую группу, которая будет координировать острые вопросы экологии в УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU