2019-07-01T17:04:21+03:00
Общество

В уральском полпредстве пожаловались на выбросы промышленных предприятий на Урале

Сильнее всего страдают Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил
Данил СВЕЧКОВ
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Наиболее остро стоят проблемы высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и обеспечения населения качественной питьевой водой, отметили на встрече.Наиболее остро стоят проблемы высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и обеспечения населения качественной питьевой водой, отметили на встрече.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник обсудить вопросы экологии в резиденции полномочного представителя Президента РФ в УрФО собрались эксперты. В частности на встрече отметили, что сейчас на территории округа есть три города, экология которых страдает сильнее всего. Это Челябинск, Магнитогорск и Нижний Тагил. Они вошли в майские указы президента, как территории, которые требуют первоочередных мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

– Для Уральского федерального округа наиболее остро стоят проблемы высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, обращения с отходами производства и обеспечения населения качественной питьевой водой, – отметила Анна Ленская, помощник полномочного представителя Президента РФ.

Проблемы с экологией вызваны работой крупных промышленных предприятий, отходы которых и вредят природе. Поэтому упомянутыми тремя городами тема встречи не ограничивалась. Например, участники вспомнили про Карабаш Челябинской области, который из-за плохой экологии стал напоминать «марсианскую пустыню».

– Экологическая проблема старая. Уральский регион, Свердловская и Челябинская область страдают от чрезвычайного загрязнения промышленными предприятиями, – отметил Виктор Кожевников, главный научный сотрудники Института химии твердого тела РАН. – Например, у нас огромное количество кислых шахтных вод производится, которые сливаются неизвестно как.

Отдельно на встрече отметили проблемы Нижнего Тагила.

– Почти треть жителей Нижнего Тагила живет в неустановленных санитарно-защитных зонах предприятий, где в принципе не должно быть никаких жилых застроек, – отметил Андрей Волегов, член общественного совета при министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области. – Выбросы в атмосферу есть. Превышения предельно-допустимой концентрации среднегодовые и максимальные есть. Мы жители Нижнего Тагила не можем постоянно жить в черте города и дышать ароматами производства.

В связи с этим участники встречи предложили создать при полномочном представительстве рабочую группу, которая будет координировать острые вопросы экологии в УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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