Свердловское правительство потратит 4,8 миллионов рублей, чтобы составить план очистки озера Шарташ

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-01T16:12:27+03:00

Проект должны подготовить к ноябрю 2019 года

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Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области восстановить, в том числе – очистить, озеро Шарташ. Согласно заявке, которую разместили на сайте госзакупок, до 15 ноября 2019 года у региона появится план работ.

– Начальная стоимость услуг составляет 4,8 миллионов рублей, - указано в документации проекта. – За эти средства исполнитель должен выполнить инженерно-технические изыскания и разработать проектную документацию.

Последний день подачи заявок назначен на 26 июля. Их рассмотрят уже к концу месяца. Кстати, ранее Управление Роспотребнадзора в Свердловской области запретило горожанам купаться в озере.

ИСТОЧНИК KP.RU