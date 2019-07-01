В Екатеринбурге появились мошенники, предлагающие выступать на митингах за сквер

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-01T15:17:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Телеграм-канале сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга» появилось объявление о неких мошенниках, призывающих принять участие в митинге «Мы за сквер». Скриншоты объявления о найме людей появились в группе «Екатеринбург Консервативный», сами объявления были размещены 2 дня назад на одном из сайтов по поиску работы.

«Мероприятие будет проходить несколько дней в разных частях города (в центре), но в основном на проспекте Ленина, возле памятника В.Н. Татищева и В.И. Де Геннина. Суть работы: каждому будут отведены свои роли. Раздача листовок, опрыскивать с пульверизатора деревья, дача интервью (по желанию), ходить с зонтиком, попрыгать, потанцевать на камеру и тд.» - отмечается в объявлении. Там же указывается, что участие будет оплачиваться в размере 1200 рублей и выше, «в зависимости от выбранной роли».

Как сообщают у себя в телеграм-канале волонтеры “Парков и скверов Екатеринбурга”, они никакого отношения к этому не имеют и призывают горожан не поддаваться на эти уловки и быть бдительнее. - Пока что непонятно, в чем смысл такой провокации. Возможно, это просто попытка дискредитировать и нас, и вас - наших друзей и сторонников, - сообщают волонтеры.

Напомним, что в сквере у Театра драмы собирались построить храм святой Екатерины. Когда на площадке начали устанавливать забор, на протесты вышли активисты. Митинги продолжались около недели. В конце концов, епархия отказалась от строительства храма в сквере, и в настоящее время для собора подыскивается другая площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU