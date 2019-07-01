2019-07-01T13:09:04+03:00
Общество

«Не являются памятников архитектуры»: в Екатеринбурге демонтировали ворота «Динамо»

Их заменят на новые в течение полутора-двух месяцев
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: взято с личной страницы Дмитрия Москвина в FacebookФото: взято с личной страницы Дмитрия Москвина в Facebook
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В Екатеринбурге демонтировали ворота спорткомплекса «Динамо». Об этом в Facebook сообщил общественник Дмитрий Москвин.

В департаменте информполитики сообщили, что ворота не являются культурным объектом Фото: взято с личной страницы Дмитрия Москвина в Facebook

В департаменте информполитики сообщили, что ворота не являются культурным объектом Фото: взято с личной страницы Дмитрия Москвина в Facebook

В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что ворота не являются памятников архитектуры в отличие от самого здания.

- АНО «Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо», в которое входят представители всех силовых структур полиции, решило провести плановый ремонт ворот. Оно согласовало все действия с управлением, поскольку территория охраняется государством, - подчеркнули там.

В автономную некоммерческую организацию входят представители всех силовых структур, которые и решили отремонтировать воротаФото: взято с личной страницы Дмитрия Москвина в Facebook

В автономную некоммерческую организацию входят представители всех силовых структур, которые и решили отремонтировать воротаФото: взято с личной страницы Дмитрия Москвина в Facebook

Средства для проведения ремонта нашло руководство «Динамо». Он продлится полтора-два месяца.

- Входная группа, о которой идет речь, пришла в негодность, поэтому руководство свердловского филиала спортивного общества «Динамо» приняло решение провести ремонтные работы и заменить устаревшие металлические конструкции в связи с их большим износом, - сообщил пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых.

"Динамо" построили в 1929-1934 годах Фото: Алексей БУЛАТОВ

"Динамо" построили в 1929-1934 годахФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, спорткомплекс построили в 1929 - 1934 годах. Здание напоминает корабль и является объектом культурного наследия федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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