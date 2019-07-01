«Посмотрела видео в интернете»: на Урале женщина пыталась сжечь вышку связи, чтобы избавиться от бессонницы

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-01T12:05:54+03:00

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Полиция Свердловской области задержала жительницу Североуральска, которая пыталась поджечь вышку сотовой связи. По мнению 53-летней женщины, они приводят к онкологиям, инсульту и другим недомоганиям. Такую информацию задержанная узнала в интернете из видеоролика.

– В ночь с 19 на 20 мая 2019 года в полицию поступил звонок от оператора мобильной связи. Они сообщили, что на объекте коммерческого предприятия в поселке Калья сработали датчики, - рассказал пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых. – На место прибыли два старших сержанта – Иван Романчук и Александр Фишер. Один из инспекторов перепрыгнул через забор и увидел женщину, которая пыталась поджечь спичками обмотанные тряпками провода.

В карманах у поджигательницы нашли спички, фонарик и баллон с перцовым газом Фото: пресс-секретарь областного главка Валерий Горелых

В карманах у поджигательницы нашли спички, фонарик и баллон с перцовым газом. Прежде чем пойти на «дело», она купила мужу бутылку водки – «чтобы крепче спал».

Против нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ – умышленное повреждение чужого имущества. Ей грозит наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU