2019-06-30T17:12:28+03:00
Общество

Ветеринары рассказали о эпидситуации в Екатеринбурге

Благодаря ежегодно проводимой профилактической работе и бдительности ветеринаров эпизоотическая ситуация остается спокойной
Олег Галимов
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Африканская чума свиней является высоко патогенным заболеванием, она не передается человеку, но неизлечима для животногоАфриканская чума свиней является высоко патогенным заболеванием, она не передается человеку, но неизлечима для животногоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге благодаря ежегодно проводимой профилактической работе и бдительности ветеринаров эпизоотическая ситуация остается спокойной.

Африканская чума свиней является высоко патогенным заболеванием, она не передается человеку, но неизлечима для животного, а в случае возникновения эпизоотического очага несет большие экономические потери. Вакцины против такой чумы в мире не существует.

- Специалисты государственной ветеринарной службы Екатеринбурга ежемесячно проводят разъяснительную работу с жителями города по профилактике заболевания, раздают листовки в личных подсобных хозяйствах граждан, где содержатся продуктивные животные, - сообщает пресс-служба мэрии.

По данным на 1 июля 2019 года, в уральской столице на учете состоит 63 личных подсобных хозяйства, в которых содержатся 406 голов свиней. Из них в Верх-Исетском районе – 52, в Октябрьском – 93, в Орджоникидзевском – 98, в Кировском – 38, в Чкаловском – 97, в Железнодорожном – 19, в Ленинском – 9. Еще 49 голов содержится в хозяйствах иных форм собственности. Всего на территории города зарегистрировано 455 голов свиней.

За шесть месяцев текущего года на территории Екатеринбурга специалисты вакцинировали 507 животных против классической чумы свиней и 501 – против рожи свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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