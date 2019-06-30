Ветеринары рассказали о эпидситуации в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 17:12 2019-06-30T17:12:28+03:00

Африканская чума свиней является высоко патогенным заболеванием, она не передается человеку, но неизлечима для животного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге благодаря ежегодно проводимой профилактической работе и бдительности ветеринаров эпизоотическая ситуация остается спокойной.

Африканская чума свиней является высоко патогенным заболеванием, она не передается человеку, но неизлечима для животного, а в случае возникновения эпизоотического очага несет большие экономические потери. Вакцины против такой чумы в мире не существует.

- Специалисты государственной ветеринарной службы Екатеринбурга ежемесячно проводят разъяснительную работу с жителями города по профилактике заболевания, раздают листовки в личных подсобных хозяйствах граждан, где содержатся продуктивные животные, - сообщает пресс-служба мэрии.

По данным на 1 июля 2019 года, в уральской столице на учете состоит 63 личных подсобных хозяйства, в которых содержатся 406 голов свиней. Из них в Верх-Исетском районе – 52, в Октябрьском – 93, в Орджоникидзевском – 98, в Кировском – 38, в Чкаловском – 97, в Железнодорожном – 19, в Ленинском – 9. Еще 49 голов содержится в хозяйствах иных форм собственности. Всего на территории города зарегистрировано 455 голов свиней.

За шесть месяцев текущего года на территории Екатеринбурга специалисты вакцинировали 507 животных против классической чумы свиней и 501 – против рожи свиней.

ИСТОЧНИК KP.RU