2019-06-30T13:14:37+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле загорелась крыша «Уралвагонзавода»

К счастью, задымление быстро потушили
Олег Галимов
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Жителей города напугал столб дымаЖителей города напугал столб дымаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле жителей города напугал столб дыма, который исходил от здания «Уралвагонзавода». В одном из цехов загорелась крыша. К счастью, задымление быстро потушили.

- На крыше здания одного из структурных подразделений “Уралвагонзавода” проводились строительные работы. По неосторожности подрядчиков произошёл перегрев строительных материалов для ремонта кровли. Это вызвало задымление, которое оперативно ликвидировано самими рабочими. Ремонтные работы были продолжены. Ущерба зданию и пострадавших нет. Производственный процесс ведётся в штатном режиме. Убедительная просьба не нагнетать ситуацию и не распространять ложные слухи, — пояснили в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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