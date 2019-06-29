В Екатеринбурге пострадал ребенок при столкновении Suzuki SX4 и Audi A3

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-29T13:47:48+03:00

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В Екатеринбурге на улице Академика Сахарова, 45 столкнулись Suzuki SX4 и Audi A3. В отделении пропаганды ГИБДД города сообщили, пострадал один из пассажиров – пятилетняя девочка.

Сотрудники ГИБДД опросили очевидцев и участников аварии Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

– Авария произошла вечером 28 июня. Ребенок сидел в Suzuki SX4 – им управляла 41-летняя женщина со стажем вождения 12 лет. Водитель, направляясь в сторону улицы Чкалова при повороте не направо не уступила дорогу Audi, – рассказали в Госавтоинспекции. – У девочки диагностировали ушиб мягких тканей головы. Ее отпустили домой после осмотра.

За рулем Suzuki была сорокалетняя женщина со стажем вождения более 10 лет Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Очевидцы и участники ДТП опрошены. По нему уже начали проводить дознание, после которого примут мотивированное решение.

В ГИБДД напомнили, что водителям следует быть внимательными и учитывать интенсивность движения и особенности транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU