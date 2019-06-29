«На заросшей территории находятся бывший морг и несколько построек»: мэр Екатеринбурга нашел место для нового сквера

СЕГОДНЯ 07:45 2019-06-29T07:45:53+03:00

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В Екатеринбурге появится новый сквер. Глава города Александр Выскокинский распорядился разработать проект, который займет пространство от улицы Бажова до площади Обороны. Он также заявил, что план работ нужно подготовить до конца 2019 года, а сдать сквер – к 2021 году.

– Мэр проводил плановый объезд Октябрьского района и обратил внимание на пустующий, местами захламленный и закрытый сквер за горбольницей №1, которую сейчас ремонтируют, – рассказали в пресс-службе администрации. – На густо заросшей территории небольшого парка находятся бывший морг клиники и несколько построек, которые не используют.

При этом представители Горздрава и подрядчики сообщили, что больнице эта территория не понадобится: «отремонтированных помещений хватит для всех производственных и смежных нужд».

ИСТОЧНИК KP.RU