Ресторатор Кексин объявил о закрытии бара «Юность»
Известный на весь Екатеринбург бар «Юность» близок к закрытию. Об этом сообщил его основатель Евгений Кексин. В данный момент заведение выставлено на продажу, но за какую сумму – неизвестно.
Бар «Юность» находится на 8 Марта, 13, напротив «Мытного двора».
- Клубом надо заниматься, жить этим, а мы все старые уже. Я еще держусь, а партнеры уже перегорели. Поэтому хотим отдать проект в хорошие руки. Перспективы и будущее у него есть. Лично я в проекте готов остаться, если нужно, — написал у себя в Facebook Кексин.
Напомним, что год назад Евгений Кексин пообещал подарить один из своих ресторанов главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову в случае выхода в финал домашнего мундиаля.
ИСТОЧНИК KP.RU