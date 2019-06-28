2019-06-28T11:57:22+03:00
Общество

Ресторатор Кексин объявил о закрытии бара «Юность»

Такое решение приняли совладельцы заведения
Олег Галимов
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Фото: группа бара "Юность" в "ВКонтакте"Фото: группа бара "Юность" в "ВКонтакте"
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Известный на весь Екатеринбург бар «Юность» близок к закрытию. Об этом сообщил его основатель Евгений Кексин. В данный момент заведение выставлено на продажу, но за какую сумму – неизвестно.

Бар «Юность» находится на 8 Марта, 13, напротив «Мытного двора».

- Клубом надо заниматься, жить этим, а мы все старые уже. Я еще держусь, а партнеры уже перегорели. Поэтому хотим отдать проект в хорошие руки. Перспективы и будущее у него есть. Лично я в проекте готов остаться, если нужно, — написал у себя в Facebook Кексин.

Напомним, что год назад Евгений Кексин пообещал подарить один из своих ресторанов главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову в случае выхода в финал домашнего мундиаля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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