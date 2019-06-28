Следователи возбудили уголовное дело на мэрию Серова, которая отказалась ремонтировать мост

СЕГОДНЯ 11:36 2019-06-28T11:38:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Серова возбудил уголовное дело в отношении мэрии, руководители которой отказывались восстанавливать мост через реку Каква. Из-за этот жители села Филькино были буквально отрезаны от мира.

- Как полагает следствие, представителями органа местного самоуправления, знающими о сложившейся неблагоприятной для граждан ситуации, до настоящего времени не принято мер по обеспечению людей переправой через реку Каква, отвечающей требованиям безопасности, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование продолжается. Стоит напомнить, что в 2010 году в реке Каква утонул спасатель, который налаживал переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU