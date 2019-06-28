2019-06-28T11:38:09+03:00
Общество

Следователи возбудили уголовное дело на мэрию Серова, которая отказалась ремонтировать мост

Силовики усмотрели в действиях чиновников халатность
Олег Галимов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Следственный отдел Серова возбудил уголовное дело в отношении мэрии, руководители которой отказывались восстанавливать мост через реку Каква. Из-за этот жители села Филькино были буквально отрезаны от мира.

- Как полагает следствие, представителями органа местного самоуправления, знающими о сложившейся неблагоприятной для граждан ситуации, до настоящего времени не принято мер по обеспечению людей переправой через реку Каква, отвечающей требованиям безопасности, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

На данный момент возбуждено уголовное дело статье 293 УК РФ («Халатность»). Расследование продолжается. Стоит напомнить, что в 2010 году в реке Каква утонул спасатель, который налаживал переправу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Екатеринбурге автоледи на Opel угодила в яму и спровоцировала аварию
Ресторатор Кексин объявил о закрытии бара «Юность»
Свердловская магистраль развивает сотрудничество с субъектами РФ и участниками транспортного рынка
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по всем программам ипотечного кредитования
Экс-владелец известного уральского банка подпал под уголовное дело
Каникулы на экспорт: как не заболеть во время отдыха
В Екатеринбурге поймали женщину с 13 бутылками грузинского вина
Пассажирка ВАЗа, пострадавшая в аварии на Московской, скончалась в больнице
Мэр Екатеринбурга пустил в градсовет депутатов и ученого
В Екатеринбурге дорожники не смогли вовремя отремонтировать дублер улицы Серафимы Дерябиной
Часть новых лифтов в Екатеринбурге оплатят собственники
За полторы недели до GMIS и «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге забронировали 90% гостиничного фонда
«Накопилось 3,7 миллионов рублей»: прокуратура заставила «Уралаэрогеодезию» выплатить работникам долг по зарплате