2019-06-28T07:04:51+03:00
Политика

Мэр Екатеринбурга пустил в градсовет депутатов и ученого

Об этом попросил один из народных избранников
Лев ИСТОМИН
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Мэр пошел навстречу депутатуМэр пошел навстречу депутатуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пошел навстречу депутату Алексею Вихареву и включил его, а также его коллегу Дмитрия Николаева и директора Института строительства и архитектуры УрФУ Алексея Крупнина в состав градостроительного совета. Теперь в орган входят 27 человек.

По мнению Алексея Вихарева, о принятии решения попросил он, так как считает, что Градостроительный совет нуждается в депутатском контроле.

С подачи мэрии Екатеринбурга в городе в скором времени создадут Архитектурный совет, который будет регулировать внешний облик конкретных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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