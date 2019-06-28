В Екатеринбурге дорожники не смогли вовремя отремонтировать дублер улицы Серафимы Дерябиной

СЕГОДНЯ 06:43 2019-06-28T06:43:59+03:00

Работы продлили еще на две недели

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В Екатеринбурге ремонт дорожного полотна на дублере улицы Серифимы Дерябиной не смогли заменить вовремя - дорожники сорвали сроки ремонта. Из-за этого все работы продлены до 10 июля 2019 года.

Участок от дома №49/1 до №55/1 ремонтируте компания АО “Трест Уралтрансспецстрой”. В мэрии говорят, что продление работ связано с возведенеием развязки в разных уровнях на Объездной - Серафимы Дерябиной.

ИСТОЧНИК KP.RU