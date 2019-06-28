В Екатеринбурге дорожники не смогли вовремя отремонтировать дублер улицы Серафимы Дерябиной
Работы продлили еще на две недели
Участок дороги давно нуждался в ремонте. Фото: Яндекс.Карты
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В Екатеринбурге ремонт дорожного полотна на дублере улицы Серифимы Дерябиной не смогли заменить вовремя - дорожники сорвали сроки ремонта. Из-за этого все работы продлены до 10 июля 2019 года.
Участок от дома №49/1 до №55/1 ремонтируте компания АО “Трест Уралтрансспецстрой”. В мэрии говорят, что продление работ связано с возведенеием развязки в разных уровнях на Объездной - Серафимы Дерябиной.
ИСТОЧНИК KP.RU