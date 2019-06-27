«Накопилось 3,7 миллионов рублей»: прокуратура заставила «Уралаэрогеодезию» выплатить работникам долг по зарплате

СЕГОДНЯ 18:46 2019-06-27T18:46:54+03:00

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Прокуратура Кировского района Екатеринбурга через суд добилась погашения задолженности по зарплате работникам АО «Уралаэрогеодезия». Им не платили с февраля по апрель 2019 года.

– Перед 83 сотрудниками компании накопился долг в размере 3,7 миллионов рублей, – уточнили в прокуратуре. – В июне им выплатили всю сумму, а также своевременно выдали зарплату. Предприятие продолжает оставаться на контроле ведомства.

Ранее работники компании уже жаловались на невыплаты зарплат. В прошлом году они обращались в прокуратуру и к журналистам.

ИСТОЧНИК KP.RU