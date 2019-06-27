Режиссер Юрий Быков везет в Екатеринбург «Завод»

СЕГОДНЯ 15:44 2019-06-27T15:44:31+03:00

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Известный российский режиссер Юрий Быков, снявший сериал «Метод», а также фильмы «Майор» и «Дурак», везет в Екатеринбург свою новую картину «Завод».

Быков снимает остросоциальное кино с 2011 года. Поэтому не все его картины выходят на большой экран и появляются в эфире телеканалов. Однако аудитория у этого режиссера большая.

Его новые картины «Завод» и «Сторож» сняты в привычном стиле. Первую из них покажут в «Ельцин Центре». На ней будет присутствовать сам режиссер.

Встреча пройдет 30 июня с 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU