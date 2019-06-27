2019-06-27T15:32:00+03:00
Происшествия

Эвакуировали 10 человек: в Екатеринбурге загорелся многоквартирный дом

Пожар начался на первом этаже
Данил СВЕЧКОВ
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На место ЧП выезжали три пожарные машины.На место ЧП выезжали три пожарные машины.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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На улице Академическая в четвертом часу дня загорелся двухэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на первом этаже. На место ЧП выезжали три пожарные машины и семь сотрудников МЧС.

- Пожарно-спасательные подразделения по лестничным маршам эвакуировали десять человек, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - В 15.49 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 16.26.

По предварительной информации, в огне никто из людей не пострадал. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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